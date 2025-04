Inflazione, ad aprile sale al 2%: aumento prezzi alimenti e trasporti

In base agli ultimi dati riportati dall’Istat, ad aprile è stata registrata una crescita dell’inflazione del 2%. Pesano le tensioni sui prezzi degli alimentari e dei servizi per i trasporti

Secondo quanto riportano le stime preliminari diffuse dall’Istat, nell’aprile 2025 si è verificato un incremento dell’inflazione, salita questo mese al 2%, dall' 1,9% del marzo scorso. La causa probabile sarebbero i prezzi degli alimentari, aumentati del 3,0% rispetto al 2,4% del mese precedente e dei servizi relativi ai trasporti, sempre più sucettibili all'influenza di fattori stagionali (dal 1,6%, nell’aprile 2025 si è arrivati al 4,4%). Si registra un’accelerazione dei prezzi dei beni alimentari, dei prodotti per la cura della casa e della persona, che passano dal 2,1% al 2,6%. In aumento anche l’inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, che accelera da +1,7% a +2,1%.

Le altre stime Istat

In base ai dati registrati dall’Istituto di statistica, questo mese, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, aumenta dello 0,2% su base mensile e del 2,0% su aprile 2024, dal +1,9% registrato nel mese precedente. In controtendenza i prezzi degli energetici non regolamentati che invece decelerano (riportando il tasso di variazione su valori negativi da +0,7% a -2,9%), come anche quelli dei tabacchi (da +4,6% a +3,4%). La crescita tendenziale dei prezzi dei beni si abbassa (da +1,5% a +1,1%), mentre quella dei servizi si accentua (da +2,5% a +3,0%).