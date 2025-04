Dazi Usa sull'Europa. E ora dove esportiamo?

Trump ha annunciato i nuovi “dazi gentili”, che tra sabato e mercoledì prossimi verranno applicati sui beni esportati negli Stati Uniti. La misura arriva dopo poco più di 70 giorni dall’insediamento del Presidente alla Casa Bianca, che nel frattempo però non è stato con le mani in mano e ha già colpito prodotti come acciaio e alluminio. Com’è andata all’UE?