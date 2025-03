Il tasso di utilizzo è più che triplicato fra il 2013 e il 2022 passando dal 19,2% al 64,5%, ma il 35% non lo utilizza (con percentuali più ampie per i lavoratori con contratto a termine e nelle aziende con pochi dipendenti). Con una forbice enorme tra Nord e Sud. Ne parliamo con Ulrike Sauerwald, a capo del centro di ricerca di Valore D: “Si tratta di cambiamento culturale lento. E un periodo più lungo potrebbe fare la differenza. Con soli dieci giorni non si può parlare di carico di cura condiviso"