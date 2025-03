Bonus casa, le scadenze: i dati da comunicare al fisco oggi

Introduzione

Beneficiari delle detrazioni fiscali per interventi edilizi, amministratori di condominio e intermediari abilitati devono comunicare – entro il 17 marzo, quindi oggi – all’Agenzia delle Entrate l’opzione di cessione del credito o sconto in fattura per le spese sostenute nel 2024. La comunicazione va fatta online attraverso il portale dell’Agenzia. Chi non rispetta questa scadenza non potrà più usufruire dell’agevolazione. La normativa stabilisce infatti che, in generale, le opzioni vanno comunicate entro il 16 marzo dell’anno seguente a quello di sostenimento delle spese (che però quest’anno cadeva di domenica).