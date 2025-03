Istat, nuovo record turismo nel quarto trimestre 2024. I dati

Introduzione

Il turismo italiano è in crescita. Lo certificano i dati del quarto trimestre 2024 che fanno segnare un +1,2% sugli arrivi e +11,1% sulle presenze rispetto allo stesso periodo del 2023.

In particolare, le presenze dei turisti residenti in Italia crescono del 5,9% e quelle degli stranieri aumentano più del doppio: +15,6%. In generale, l'anno si chiude con 458,4 milioni di presenze turistiche negli esercizi ricettivi: un'ulteriore crescita (+2,5%) rispetto al precedente record registrato nel 2023. Ecco tutti i dati