Energie rinnovabili, Edison investirà 1.5 miliardi in prossimo biennio

La crescita delle rinnovabili

Anno dopo anno "stiamo accelerando il ritmo di crescita organica nelle rinnovabili concorrendo concretamente e con responsabilità agli obiettivi nazionali di decarbonizzazione", afferma Marco Stangalino, vice presidente esecutivo e direttore power asset Edison.

Al primo trimestre 2025, Edison ha in sviluppo 5 progetti di pompaggio idroelettrico al Sud Italia (in Basilicata, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia), al momento in corso di autorizzazione. L'obiettivo strategico del gruppo è di costruire almeno 500 Mw di strumenti di accumulo, infrastrutture altamente strategiche per la transizione ecologica e la sicurezza energetica nazionale. Nel 2024 Edison ha sottoscritto un accordo programmatico con WeBuild per lo sviluppo dei progetti di pompaggio di Pescopagano (Potenza) in Basilicata e di Villarosa (Enna) in Sicilia. Tra la fine del 2023 e il 2024 Edison ha messo in esercizio circa 100 Mw di nuova capacità fotovoltaica (in Piemonte e in Sicilia) e avviato le integrali ricostruzioni eoliche di 80 Mw in Abruzzo, su cui vanta una solida competenza e leadership in Italia. Grazie ai lavori in corso saranno installati aerogeneratori più performanti, in grado di raddoppiare l'energia rinnovabile prodotta, riducendo al contempo di oltre il 73% il numero di torri eoliche. Nel 2024 Edison ha prodotto circa 5.500 Gwh di energia rinnovabile, arrivando a coprire il 28% del proprio mix di generazione, grazie in particolare alla ripresa della produzione idroelettrica (+46%). Con circa 8 Gw di potenza installata distribuita su tutto il territorio italiano, di cui 2,1 Gw di capacità rinnovabile, Edison copre oltre il 6% della produzione nazionale di energia elettrica. Il parco produttivo di Edison è composto da 250 centrali, tra impianti idroelettrici, eolici e fotovoltaici, nonché cicli combinati a gas che sono i più efficienti in Italia.