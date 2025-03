Borsa, i dazi Usa affondano l’Europa. Piazza Affari a -3,5%

Giornata in rosso per i mercati europei che, dopo un’apertura già negativa, sono peggiorati con l'avvio in calo di Wall Street. Pesa l'impatto dei dazi decisi dal presidente americano Trump: da oggi, 4 marzo, quelli per Canada, Messico e Cina sono diventati una realtà. In forte calo Milano (-3,5%). Ma soffrono anche Parigi (-1,9%), Francoforte (-2,8%), Madrid (-2,3%) e Londra (-0,9%)

Giornata in rosso per le Borse europee che, dopo un’apertura già negativa, sono peggiorate con l'avvio in calo di Wall Street. I mercati si muovono in un clima cupo e guardano all'impatto dei dazi decisi dal presidente americano Donald Trump: da oggi, 4 marzo, quelli per Canada, Messico e Cina sono diventati una realtà, mentre su quelli europei continuano le minacce. In forte calo Milano (-3,5%), dove Stellantis cede l'11% a 10,94 euro. Ma soffrono anche Parigi (-1,9%), Francoforte (-2,8%), Madrid (-2,3%) e Londra (-0,9%).