Nexi, +4,1% nel 2024: utile sopra i 700 milioni

La società attiva nel settore dei pagamenti digitali chiude il 2024 con un utile netto di 731 milioni di euro. I ricavi si sono attestati a 3,5 miliardi, in crescita del 5,1% rispetto all'anno precedente e l'ebitda è stato pari a 1,8 miliardi, in aumento del 7,1%

Nexi, società attiva nel settore dei pagamenti digitali, chiude il 2024 con un utile netto di 731 milioni di euro, in crescita del 4,1%. I ricavi si sono attestati a 3,5 miliardi, in crescita del 5,1% rispetto all'anno precedente e l'ebitda è stato pari a 1,8 miliardi, in aumento del 7,1%, mentre l'ebitda margin si è attestato al 53%, con un incremento di 101 punti base, anche grazie alla più veloce realizzazione di efficienze e sinergie alla luce dell'integrazione del gruppo. Lo riferisce la stessa paytech in una nota.

Raggiunti gli obiettivi prefissati per il 2024

Nexi ha raggiunto gli obiettivi che si era prefissata per il 2024. Nel solo quarto trimestre del 2024 i ricavi si sono attestati a 942,4 milioni, in crescita del 3,7% rispetto allo stesso periodo del 2023, l'ebitda nel trimestre è stato pari a 513,3 milioni, in aumento del 6,7% e l'ebitda margin ha raggiunto il 54%, con un incremento di 153 punti base. Al 31 dicembre la posizione finanziaria netta gestionale si è attestata a 4,971 miliardi, mentre il rapporto posizione finanziaria netta/ebitda è diminuito a 2,7 volte (2,4 escludendo il programma di share buy-back eseguito nell'anno).