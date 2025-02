Monete da 1, 2 e 5 centesimi: le più rare e quanto possono valere

Introduzione

Il mercato dei collezionisti di monete è ampio e variegato, e, anche se spesso si presta più attenzione alle monete d’oro, d’argento o da 2 euro, non bisogna dimenticarsi che anche i piccoli centesimi in rame, grazie a varianti di conio e produzioni limitate, possono raggiungere prezzi molto elevati.

La moneta da 1 centesimo con diametro maggiore, simile a un 2 centesimi, che presenta la Mole Antonelliana di Torino può arrivare, per esempio, a valere tra i 2.500 e i 3.000 euro, con alcuni esemplari che hanno raggiunto cifre record, come 6.600 euro in un’asta nel 2013