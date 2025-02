Risiko bancario, scontro aperto tra Unicredit e Banco Bpm

La stoccata di Unicredit

Andiamo con ordine. La scorsa settimana Banco Bpm ha deciso di alzare l’offerta lanciata il 6 novembre finalizzata a ottenere il controllo di Anima. Inizialmente il valore proposto era di 6,2 euro ad azione. L’assemblea straordinaria convocata dalla banca per il prossimo 28 febbraio dovrà approvare l’aumento di 80 centesimi, così come proposto dal consiglio di amministrazione che ha alzato a 7 euro il valore dell’offerta.

È su questo che Unicredit è entrata a gamba tesa ieri con la nota stampa diffusa irritualmente a mercati aperti. La banca guidata da Andrea Orcel ha puntato il dito sul Danish Compromise, la cui applicazione nel caso dell’operazione Banco Bpm-Anima deve ancora ottenere il via libera da parte della Banca Centrale Europea. Si tratta di una normativa europea, nata allo scopo di favorire operazioni di consolidamento come quelle che stiamo vedendo in Italia, che consente alle banche che hanno partecipazioni dirette nel capitale di compagnie assicurative di ridurre i requisiti di capitale solitamente richiesti. Se l’ok non arrivasse, sottolinea Unicredit, verrebbe meno la valenza dell’offerta fatta dal Banco su Anima e ne ridurrebbe ampiamente il ritorno dell’investimento. Motivo per cui Orcel ha minacciato di ritirare l’Ops sulla banca guidata da Giuseppe Castagna. Con quali conseguenze? Sicuramente sull’andamento del titolo in borsa. L’offerta di piazza Gae Aulenti infatti sembra piacere molto al mercato: dal suo lancio le azioni del Banco sono passate da un valore attorno ai 6,50 euro ai 9 euro che l’azione è tornata a sfiorare nelle ultime ore.