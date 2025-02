Poste, fino al 20/2 si può sottoscrivere deposito Supersmart Premium

Entro il prossimo 20 febbraio è ancora possibile sottoscrivere il Deposito Supersmart Premium che consente di ottenere a scadenza dei 366 giorni un tasso d’interesse pari al 2,75%. L’offerta è dedicata a chi versa nuova liquidità sul proprio Libretto Postale Smart e consente di ottenere un tasso annuo lordo del 2,75% sulle somme accantonate e portate fino alla scadenza. È possibile accantonare importi a partire da 500 euro e incrementarli per multipli di 50 euro.

Nel dettaglio

Le somme che incrementano il saldo di nuova liquidità sono quelle versate sul conto corrente postale o sul libretto Smart o altro libretto, aventi la medesima intestazione esclusivamente attraverso le seguenti modalità: bonifico bancario; versamento di assegni bancari e circolari; accredito di stipendi e pensioni. Il Deposito Supersmart può essere attivato sia all’ufficio postale sia online su poste.it. I Libretti di Risparmio Postale sono garantiti dallo Stato Italiano emessi da Cassa Depositi e Prestiti e collocati in esclusiva da Poste Italiane. Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. si riserva la facoltà di interrompere l’offerta del Deposito Supersmart in qualsiasi momento, senza pregiudizio per gli accantonamenti già attivati e dandone comunicazione alla clientela.