Iraq, Xplora utilizzerà l'AI per sminare la città di Bassora

La partnership

Grazie alla sua esperienza nella Valutazione del Rischio Bellico (Vrb) in Italia, Xplora introduce in Iraq - sottolinea una nota - una soluzione completamente automatizzata per la rilevazione e classificazione degli ordigni inesplosi: con la propria tecnologia, basata su sensoristica ed intelligenza artificiale, l'azienda italiana riesce a bonificare più di 2 ettari in un'ora, con la capacità di individuare nel sottosuolo la presenza di precedenti infrastrutture. Rendendo, tra l'altro, accessibili ampie aree di terreno per lo sviluppo del settore oil & gas. I margini d'errore verificati nell'individuazione di ordigni inesplosi - sottolinea la società - sono inferiori all'1%. Xplora fornirà ad Al Waha Group non solo le componenti software, ma anche tutti i sistemi integrati Made in Italy per il rilievo sicuro su larga scala. "Il nostro software è in grado di analizzare svariati ettari di terreno all'ora, ridefinendo così gli standard operativi e di sicurezza per la mappatura e bonifica di tutte le minacce esplodenti, con un impatto strategico in contesti critici come Iraq, Ucraina e Gaza", spiega Marco Pesci, ceo Xplora, sottolineando che "con questa partnership, Xplora e Al Waha Group ridefiniscono il futuro della sicurezza in ambienti complessi, combinando le potenzialità dell'Intelligenza Artificiale, della Sensor Fusion e dell'analisi automatizzata, così da rendere il sottosuolo più sicuro ed efficiente".