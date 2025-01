Manifattura in crisi, +30% lavoratori in cassa integrazione nel 2024

Le ore autorizzate di cassa integrazione nel solo settore manifatturiero hanno raggiunto quota 426,5 milioni. Il sistema industriale italiano è in sofferenza, le imprese sono in difficoltà e migliaia di lavoratori rischiano il posto

A dicembre, le ore di Cassa Integrazione Guadagni autorizzate sono state pari a 41,4 milioni, registrando una diminuzione rispetto a novembre 2024 (45,4 milioni di ore) e un incremento rispetto a dicembre 2023 su cui ha avuto un significativo impatto la crisi nel settore automotive. Nel complesso, durante l'intero 2024, sono state autorizzate oltre 507 milioni di ore, a fronte di un effettivo utilizzo che, da gennaio a ottobre 2024, è stato di 103,4 milioni di ore, pari al 24,6% del totale autorizzato nello stesso periodo gennaio-ottobre 2024 (420,3 milioni di ore). Questo dato, in calo sia rispetto al 28,2% riscontrato nello stesso periodo nel 2022, sia rispetto al 25,4% del 2023, dimostra una crescente resilienza del mercato del lavoro italiano, che, pur affrontando criticità, continua a rispondere in modo dinamico. Sono alcuni dei dati pubblicati nel nuovo aggiornamento dell’Osservatorio Cassa Integrazione Guadagni, Fondi di solidarietà e disoccupazione dell’Inps.

I dati Inps negli altri settori

Sugli ultimi dati Inps sulla cig si conferma un aumento delle ore autorizzate di ammortizzatore nel 2024 rispetto al 2023 anche nei settori “energia elettrica, gas e acqua” (+92,6%) e, in misura minore, “estrazioni di minerali” (+2,9%), mentre sono stabili nel settore delle costruzioni (a quota 25,4 milioni), in calo nei trasporti (-34,5%, a quota 15,8 milioni). Nell’automotive il numero di ore di cassa ordinaria è quasi triplicato da un anno all’altro (da 7,2 a 20,1 milioni di ore), mentre la cassa straordinaria è passata da 38,1 a 20,4 milioni (con picchi in alcuni specifici mesi, come gennaio 2023, ottobre 2023, primi mesi del 2024). Nel tessile-abbigliamento risultano in deciso aumento sia la cassa ordinaria sia quella straordinaria (nel complesso, le ore autorizzate sono praticamente raddoppiate tra 2023 e 2024).