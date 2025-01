Inflazione, cresce il reddito delle famiglie ma meno dei prezzi

I dati sono letti in modo differente dalla maggioranza e dall'opposizione con il governo che esprime soddisfazione per i numeri sull'occupazione e l'opposizione che sottolinea come il Paese viaggi a due velocità. La ministra del Lavoro, Marina Calderone evidenzia come l'occupazione sia cresciuta nel Sud del 2,6%, un dato superiore all'1,9% registrato a livello nazionale. "È proprio il Sud” - dice - “la nostra area del Paese con maggiore sottoutilizzo della forza lavoro, in particolare femminile, e proprio sul Mezzogiorno stiamo concentrando tantissimi sforzi, come dimostrano i nostri interventi su decontribuzione Sud e Zes. Con le misure di superamento delle logiche di assistenzialismo del recente passato e con gli strumenti più innovativi di cui ci siamo dotati vogliamo ridurre il mismatch tra domanda e offerta di lavoro, investire sulla formazione continua e creare sempre più opportunità di lavoro nel Mezzogiorno e nel paese intero. Siamo sulla strada giusta, ma c'è ancora tantissimo da fare".