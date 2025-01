Stellantis, piano d'investimenti da 5 miliardi negli Usa: cosa prevede

La casa automobilistica ha negli States circa 66mila dipendenti e conta su 12 stabilimenti per l'assemblaggio, sei per i motori, tre per la trasmissione e sette per la lavorazione meccanica. Fra gli investimenti che Stellantis effettuerà in Usa c'è quello per la produzione di un pick-up di taglia media a Belvidere, Illinois, ma anche la produzione della prossima generazione del Dodge Durango al Detroit Assembly Complex. "Investiremo a Toledo", in Ohio, ha aggiunto Filosa spiegando che Stellantis spingerà su "tecnologie aggiuntive e forti azioni sui prodotti per Jeep Wrangler e Jeep Gladiator nel Toledo Assembly Complex e su più componenti critici per la nostra produzione nel nostro Toledo Machining Plant"