Introduzione

Dal primo gennaio del 2025 è possibile usufruire di piani di pagamento fino a 60 rate mensili per pagare i debiti Inps e Inail, senza ricorrere all’autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Si tratta di una misura prevista dal Collegato Lavoro, cioè la legge n. 203 del 2024, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre 2024. Nello specifico, la legge in questione prevede all’articolo 23 una modifica all’articolo 2 del decreto legge n. 338/1989, che regolamenta la riscossione dei crediti contributivi e la rateazione dei pagamenti