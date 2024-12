Argentina: il piano Milei tra promesse e pericoli

L’esperimento argentino offre spunti di riflessione per altri Paesi che affrontano crisi profonde. Combattere l’inflazione è essenziale, ma le politiche economiche devono essere calibrate per minimizzare le conseguenze sociali. Il Presidente ha ottenuto risultati notevoli sul piano macroeconomico, ma resta da vedere se sarà in grado di consolidarli senza sacrificare la coesione sociale