Capitali all'estero, rientro in Italia dalla Svizzera: i vantaggi

Introduzione

Cresce il numero di italiani con ampia disponibilità di capitale che puntano a far rientrare i propri patrimoni in Italia: il magazine Bilan ha stimato che la ricchezza di questi nuclei familiari – che hanno anche imprese basate in Svizzera – ammonterebbe a circa 80 miliardi. La tendenza a rientrare all’interno dei confini nazionali è iniziata fra gli eredi di imprenditori che negli anni ‘80 e ‘90 avevano trasferito le proprie ricchezza a Lugano, affidandosi a private bank oltreconfine. Alla base di questa decisione ci sarebbe, fra le altre cose, anche un cambio culturale