L’Antico Vinaio premia i suoi dipendenti con un milione di euro

Circa 3mila euro a testa, una settimana in più di ferie e per i dipendenti più fortunati, un soggiorno gratis in un resort a cinque stelle alle Maldive

L’Antico Vinaio ha deciso di distribuire tra tutti i suoi dipendenti sparsi nel mondo un premio da 1 milione di euro. Ogni dipendente riceverà una somma vicina ai 3mila euro e, cinque fortunati lavoratori, potranno vincere un viaggio alle Maldive in un resort a cinque stelle da condividere con chi vorranno. L'iniziativa prevede benefici di welfare aumentando il premio natalizio di 500 euro a persona, circa a 3mila euro a testa in totale, una settimana di ferie aggiuntiva rispetto a quanto stabilito dal Contratto collettivo nazionale di lavoro e, per cinque fortunati dipendenti con almeno un anno di anzianità, una settimana di vacanza alle Maldive in un resort a cinque stelle.