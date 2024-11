Bancomat, disservizi su pagamenti e prelievi: perché oggi non funziona

Sistemi bancari in tilt a seguito di un guasto. Nella giornata di oggi, i circuiti di Bancomat e Pagobancomat hanno registrato, a partire dalle 11.25 di questa mattina, diversi problemi con pagamenti elettronici e addebiti a causa di un guasto tecnico di Worldline, fintech francese e quarto leader mondiale nei pagamenti. Come si legge in una nota ufficiale di Bancomat, il disservizio “è da imputarsi alla problematica segnalata da Worldline di un incidente relativo a un'interruzione generica e diffusa della rete in Italia, che sta avendo impatti su vari servizi di pagamento”. Anche il servizio Nexi Payments è andato in down, con disagi per alcune operazioni di pagamento.