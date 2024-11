Sindacati, Bombardieri: "Verso rottura su contratto metalmeccanici"

Meloni non sorpresa dall'epilogo dell'incontro con Landini e Bombardieri

Un bilancio che sarà nuovamente aggiornato dopo il 12 dicembre, quando scadrà la nuova finestra di un mese del concordato come previsto dal decreto legge che il Consiglio dei ministri si appresta a varare nelle prossime ore, per poi farlo confluire come emendamento nel decreto fiscale, all'esame della commissione Bilancio del Senato. Reso strutturale il passaggio da 4 a 3 aliquote Irpef, con l'accorpamento dei primi due scaglioni di reddito, l'intenzione dell'esecutivo, ha chiarito Meloni, "è intervenire anche sullo scaglione successivo". L'epilogo dell'incontro non ha sorpreso Meloni. Che per il protrarsi della riunione con le sigle sindacali non è andata a Bologna per il comizio del centrodestra per le Regionali, preceduto da giorni di polemiche politiche per gli scontri. Nel suo intervento in videocollegamento la leader di FdI ha ribadito il proprio stupore per i "toni senza precedenti" usati da sindacati, per quella esortazione alla "rivolta sociale". E ha raccontato di aver domandato a Landini e Bombardieri come mai non avessero indetto lo sciopero "quando il tasso di disoccupazione era doppio o i governi di sinistra usavano i soldi dei cittadini per salvare le banche: nessuna risposta".