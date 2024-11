Ricette mediche, dal 2025 solo in formato elettronico. Cosa cambia

Introduzione

La legge di bilancio prevede che dal 2025 tutte le ricette mediche debbano essere in formato elettronico e non più cartaceo. Per medici e farmacisti, però, bisogna fare i conti con la realtà dei frequenti malfunzionamenti tecnici e trovare soluzioni per garantire comunque il servizio ai pazienti. La dematerializzazione delle prescrizione di farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale è prevista dall’articolo 54 della manovra.