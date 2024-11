Multe auto, si va verso l’aumento dal 2025

Introduzione

Multe più care per gli automobilisti, dal 2025: dal 1° gennaio le cifre potrebbero aumentare per via dell’aggiornamento biennale degli importi delle sanzioni, che si basa sull’andamento dell’indice dei prezzi al consumo rilevato dall’Istat.

L’incremento era stato scongiurato negli ultimi due anni, per via dell’intervento previsto dalla Legge di Bilancio 2023 che ha sospeso l’aggiornamento fino alla fine del 2024. Senza ulteriori interventi in questo senso, gli importi potrebbero aumentare di oltre il 5%.

Nei primi dieci mesi dell’anno gli incassi derivati dalle multe stradali a favore degli Enti locali ammontano a 1,3 miliardi di euro, una cifra resa nota dal Codacons analizzando i proventi dei Comuni relativi proprio alle violazioni stradali