Tredicesima 2024, le date di pagamento per lavoratori e pensionati

Introduzione

Con l’arrivo di dicembre, scatta l’accredito di una mensilità extra per i lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico sia di quello privato, e per i pensionati.



Come stabilito dalla legge 350/2001, la gratifica economica segue un calendario specifico per ciascuna categoria. Di norma, il pagamento viene effettuato prima delle festività natalizie e in ogni caso entro la fine del mese. Ecco allora le date da segnare