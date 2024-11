La classifica dei top manager italiani: da Orcel a Bertelli

Introduzione

A ottobre Andrea Orcel (con 84.89 punti) si conferma primo nella Top Manager Reputation, la classifica stilata da Reputation Manager S.p.A S.B, che da oltre dieci anni monitora la reputazione online delle figure apicali delle principali aziende in Italia pubblicando ogni mese la classifica dei Top 100 Manager. Medaglia d'oro, dunque, per per l’AD di Unicredit, al centro dell’informazione finanziaria per l’operazione Commerzbank e i suoi impatti in Europa e per altre iniziative della banca che amplia di 5 miliardi l’investimento per le imprese nel “Piano Transizione 5.0”.