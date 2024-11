Introduzione

Come spiega l’Unione nazionale consumatori, le leggi in materia sono diverse, ma in prevalenza riguardano solo i commercianti. L’attività dei pubblici esercizi invece è disciplinata da un Regio decreto del 1940. Le singole Regioni possono intervenire inserendo specifici dettagli, variabili da territorio a territorio, così come i Comuni con le varie delibere.

In generale, l’associazione consiglia di chiedere sempre – per ogni servizio extra o meno – se ci sia o no un eventuale costo aggiuntivo.