Non solo smartphone: ecco su cosa gli italiani vogliono risparmiare

Introduzione

Trovaprezzi.it svela le preferenze dei consumatori riguardo alle scelte per spendere meno: un’analisi, realizzata attraverso la funzione "avviso di prezzo" disponibile sul portale di comparazione, che offre una panoramica sulle categorie più monitorate dai cittadini e sulle cifre che ritengono sostenibili per i loro acquisti.

Lo studio è stato diffuso in occasione della Giornata Mondiale del Risparmio, che celebra quest'anno il suo centenario. Istituita il 31 ottobre 1924 durante il Congresso Internazionale del Risparmio a Milano, ha l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sull’importanza del risparmio, promuovendo comportamenti economici responsabili. E in un contesto caratterizzato da crisi economiche, inflazione e incertezze globali, il risparmio diventa sempre più un elemento essenziale per la stabilità economica a lungo termine, sia a livello personale che collettivo.