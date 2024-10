Caffè, dal G7 iniziativa pubblico-privata per aiutare i produttori

Agricoltura rigenerativa

Andrea Illy, dopo la partecipazione al G7 a Pescara, tra due giorni sarà al Senato a Washington per discutere proprio di agricoltura rigenerativa. L'iniziativa promossa in questo G7 era stata proposta nel luglio scorso alla riunione di Borgo Egnazia e da allora si è lavorato per "creare ulteriore consenso" attorno a essa. Per Illy la proposta è passata grazie alla sensibilità del governo italiano che detiene la presidenza di turno del G7 e perché c'è il pericolo che oltre il 50 per cento delle terre coltivabili a caffè entro il 2050 non si potrebbero più sfruttare a causa del cambio climatico, peggiorando così la già molto precaria situazione degli oltre 40 Paesi produttori (in due solo dei quali i coltivatori vivono al di sopra della soglia di povertà). Dunque, ha aggiunto Illy, "adesso le soluzioni ci sono, mancano ancora due 'S': Scala e Speed. Secondo le mie stime personali ma condivise con molti operatori del settore, in dieci anni in 10 dei 12 milioni di ettari coltivati a caffè vanno investiti dieci miliardi di dollari (mille per ciascun ettaro), il più presto possibile". Illy ha annunciato che si rivolgerà al Dipartimento di Stato e alla Banca mondiale, ad associazioni italoamericane e alla prossima presidenza del G7, canadese.