Auto, vendite in calo in Europa a settembre 2024: Stellantis -26%

Le vendite di auto in Europa, a settembre, hanno registrato un calo notevole. Rispetto allo stesso periodo del 2023, le immatricolazioni sono state 1.118.083, con una diminuzione del 4,2%. A confermarlo sono i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei, prendendo in considerazione i numeri relativi alle vendite in Ue, Efta e Regno Unito. In un contesto già poco roseo, Stellantis ha addirittura venduto, nel mese di settembre 2024, il 26% in meno rispetto all'anno scorso: cioè 148.306 vetture.