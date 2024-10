Affitti brevi, Cin in ritardo e strutture a rischio multa: cosa sapere

Introduzione

La piattaforma Bed-and-breakfast.it ha segnalato la lentezza del rilascio del Codice Identificativo Nazionale, obbligatorio per tutte le strutture ricettive e quelle destinate agli affitti brevi. Secondo il portale del ministero del Turismo, poco più della metà delle attività che si sono registrate nella Banca dati delle strutture ricettive ha ricevuto il codice: per questo è stato chiesto al dicastero di rinviare la proroga dell’obbligo del Cin ai primi di marzo, per evitare penalizzazioni sui siti e multe ai danni delle attività.

Una richiesta giunta anche da Confedilizia, che ha suggerito di prorogare ai primi di gennaio per cercare di rispettare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa evitando di incorrere in eventuali vincoli. Per ottenere il Cin è necessario accedere alla Banca dati delle strutture ricettive, pienamente operativa già dal 1° settembre, con Spid o Carta d'identità elettronica e fornire le stesse informazioni richieste già oggi per l'avvio dell'attività.