Mutui, come cambia la rata con il nuovo taglio dei tassi della Bce

Secondo i calcoli di idealista/mutui, la rata per un mutuo a 30 anni da 200 mila euro a tasso variabile con spread allo 0,75 per cento scenderà dai 1026 euro di gennaio 2024 ai 925 euro di oggi – con un risparmio di 101 euro mensili e 1.212 euro annuali. In calo anche i mutui a tasso fisso che passano da una rata di 843 euro al mese in media a inizio anno per un mutuo con scadenza a 30 anni e spread allo 0,5 per cento agli attuali 792 euro, con un risparmio di 51 euro mensili e 612 euro annuali