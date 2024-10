Briatore pronto a vendere il Twiga: Del Vecchio possibile acquirente

L'imprenditore piemontese ha fatto sapere di voler dedicarsi alla Formula1 e punta a cedere il brand (che conta oggi cinque location) a partire dallo stabilimento balneare in Versilia (per poi passare ai due di Montecarlo, a quello di Londra e a quello della baia Benjamin a Ventimiglia)

Flavio Briatore ha messo in vendita il Twiga (storico locale di Marina di Pietrasanta, in Toscana) e Leonardo Maria Del Vecchio guarderà il dossier. Lo indicano fonti vicine al quartogenito del fondatore di Luxottica (oggi EssiLux) dopo le indiscrezioni di stampa secondo cui sarebbe già arrivata all'imprenditore piemontese un'offerta per rilevare la quota. Briatore ha fatto sapere di voler dedicarsi alla Formula1 e punta a cedere il brand (che conta oggi cinque location) a partire proprio dallo stabilimento balneare in Versilia (per poi passare ai due di Montecarlo, a quello di Londra e a quello della baia Benjamin a Ventimiglia). Attraverso il gruppo di ristorazione Triple Sea Fod Leonardo Maria Del Vecchio ha già cinque ristoranti ed è interessato a crescere rilevando altri locali. Lo storico Twiga potrebbe essere fra questi.

Icona del lusso e della mondanità

Luogo di ritrovo di personaggi del mondo della tv, della politica e della finanza, il Twiga è universalmente riconosciuto come icona del lusso e della mondanità. Quello della Versilia, nello specifico, ha un fatturato che supera i 9 milioni e dà lavoro a circa 70 dipendenti. Forte della sua solidità finanziaria e con almeno 500 milioni da spendere per un progetto che si sta sviluppando all’insegna della riscoperta della ristorazione di eccellenza Made in Italy, Del Vecchio junior sembrerebbe avere le carte in regola per battere gli altri due fondi che si sono fatti avanti. Ma pare che al momento Dimitri Kunz D’Asburgo, compagno di Daniela Santanchè, che detiene il 33% del Twiga di Marina, non abbia nessuna intenzione di vendere.