Bonus spesa da 1000 euro, cosa c'è di vero e cosa è una fake news

Da giorni si legge di un nuovo aiuto pensato per i cittadini in situazioni di difficoltà che dovrebbe entrare nel testo della prossima Manovra 2025 e che sarebbe diverso da quelli già attivi (Carta Dedicata a Te e Carta Acquisti). Per ora dal governo non sono però arrivate dichiarazioni ufficiali

Da qualche giorno stanno circolando notizie su un presunto bonus spesa da 1000 euro: diverse testate ne hanno annunciato l'arrivo nei prossimi mesi. Non è chiaro da dove sia partita l’indiscrezione, perché una misura del genere non è mai stata confermata dal governo. Quello che esiste a oggi sono due diversi aiuti statali messi in campo per aiutare i cittadini in difficoltà economica con l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità: da un lato c’è la Carta Dedicata a Te (dal valore di 500 euro) e dall’altro la Carta Acquisti (480 euro). Sommando gli importi messi a disposizione ci si avvicinerebbe ai mille euro di cui si è scritto, ma le due carte in ogni caso non sono cumulabili e si riferiscono a platee diverse. Riassumendo, per la prima si tratta dei nuclei familiari con reddito Isee inferiore ai 15mila euro, per la seconda di chi ha dai 65 anni in su o di genitori di bambini che non hanno ancora compiuto 3 anni. Perché allora si continua a parlare di un nuovo bonus spesa da 1000 euro?