Al via il Salone dell’auto di Parigi, tra novità e incertezze

Dal 15 al 20 ottobre molti dei maggiori costruttori europei presentano novità (poche) e idee (pochissime) per fronteggiare l’invasione cinese. A dominare la scena, infatti, è l’incertezza che fa di un settore un tempo colonna delle economie nazionali, un ingombro per industrie che solo in rari casi vanno oltre il 5 per cento del PIL