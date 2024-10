Dazi sulle auto elettriche cinesi, la risposta di Pechino

Avviate anche indagini sulle importazioni di prodotti lattiero-caseari e carne di maiale; presentato, inoltre, un reclamo sulle tariffe Ue all'Organizzazione Mondiale del Commercio. Sulla questione è intervenuto il commissario Ue all'Economia Paolo Gentiloni: "Abbiamo preso decisioni appropriate e molto proporzionate e non penso che ci sia motivo di reagire a queste decisioni proporzionate con ritorsioni"

Andiamo con ordine e facciamo un passo indietro. Nei giorni scorsi Bruxelles ha dato il via libera per maggiori dazi (tassa imposta su beni che vengono importati o esportati da un paese) alle auto elettriche made in China, con l'obiettivo di proteggere i produttori del blocco dalla concorrenza dei veicoli elettrici cinesi a basso prezzo. La decisione è stata presa con i voti contrari di Germania e Ungheria a seguito di un'indagine durata mesi e avviata dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Pechino, quindi, ha deciso di rispondere facendo altrettanto con il brandy importato dall'Europa.

Gentiloni, non ci sono motivi per ritorsioni a dazi Cina

"Non siamo mai preoccupati, siamo ragionevoli. Abbiamo condotto un'indagine seria sui rischi di sovrapproduzione in alcuni settori. Abbiamo preso decisioni appropriate e molto proporzionate e non penso che ci sia motivo di reagire a queste decisioni proporzionate con ritorsioni". Lo ha detto il commissario Ue all'Economia Paolo Gentiloni interpellato sulla decisione della Cina di imporre misure anti-dumping provvisorie sui brandy importati dall'Ue.