Ue: sì ad aumento dazi su auto elettriche cinesi

Rialzo fino al 45% delle tasse all'importazione dei veicoli a batteria costruiti da Pechino. Contrari alcuni Paesi, fra i quali la Germania. Tra i favorevoli la Francia e l'Italia. Le possibili conseguenze: rincari dei prezzi delle macchine per i consumatori e ritorsioni dalla Cina con maggiori imposte su prodotti europei. Le trattative per cercare soluzioni comunque continuano

Le auto elettriche cinesi probabilmente costeranno di più. Rincari anche corposi, visto che l’Europa ha confermato l'aumento dei dazi, le tasse all’importazione, che così arriveranno fino al 45 per cento.

Possibili rincari per i consumatori

Considerato che, tra le macchine a batteria, quelle sfornate da Pechino finora erano quelle più a buon mercato, non si tratta di una buona notizia per chi pensava di mandare in pensione il motore a scoppio. Ma per Bruxelles, che vuole vietare i veicoli a benzina e diesel entro il 2035, era necessario, perché la Cina – questa l’accusa - sovvenziona massicciamente con soldi pubblici la produzione di vetture elettriche, violando le regole sulla concorrenza.