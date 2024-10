Investimenti, il governo incontra le big tech: le strategie

Introduzione

Nelle ultime settimane la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato diversi rappresentanti delle big tech globali: l’ultimo in ordine di tempo è il presidente di Microsoft Brad Smith, a cui vanno aggiunti anche il presidente e ad di BlackRock, Larry Fink, Elon Musk e l’ad di OpenAI Sam Altman. Per tutti, i discorsi hanno riguardato l’intelligenza artificiale e le nuove tecnologie, con possibili investimenti anche in Italia.

Proprio su questo si basa l’accordo tra l’azienda che ha dato vita a ChatGpt e Cassa Depositi e Prestiti, reso noto qualche giorno fa. L’obiettivo è chiaro: come sottolinea Cdp, "OpenAI potrà investire in maniera diretta e indiretta nelle startup che sviluppano prodotti o servizi basati sull’intelligenza artificiale attraverso il 'Fondo Artificial Intelligence' di Cdp Venture Capital. Inoltre, OpenAI collaborerà con Cdp Venture Capital per fornire alle startup italiane più promettenti l'accesso alle sue tecnologie avanzate, ai crediti API e ai collegamenti con i venture capitalist statunitensi".