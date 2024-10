Energia, dalle rinnovabili al gas: la situazione in Italia

La relazione ricostruisce segmento per segmento la situazione italiana, a partire dalla domanda primaria di energia che nel 2023 ha registrato un calo del 4,4%, passando da un fabbisogno di 150.531 a 143.961 migliaia di tonnellate equivalenti di petrolio (ktep). Questa disponibilità energetica lorda è stata costituita per il 35% da gas naturale, per il 37,9% da petrolio e prodotti petroliferi, per il 19,9% da fonti rinnovabili, per il 3,3% da combustibili solidi, per il 3,1% da energia elettrica e per lo 0,8% da rifiuti