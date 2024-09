Professioni green, mancano oltre 828mila lavoratori: ecco dove

Introduzione

Le piccole e medie imprese in Italia stanno faticando a trovare personale che abbia elevate competenze “green”: ne mancano oltre 828mila, pari al 51,9% del totale della manodopera richiesta con queste caratteristiche. A dirlo è uno studio condotto da Confartigianato, secondo cui il fabbisogno di personale con competenze “green” è più alto tra le piccole imprese: riguarda infatti il 45,8% dei lavoratori richiesti, oltre 10 punti in più rispetto al 35% delle imprese medio-grandi.



In base ai dati raccolti da Confartigianato, la difficoltà di reperimento di personale maggiormente qualificato in tematiche ambientali è più alta nel campo delle costruzioni - con il 62% - seguite dal manifatturiero - con il 53,1% - e dai servizi - con il 49,7%. I problemi maggiori si registrano in Trentino-Alto Adige, dove risulta il 64,6% di personale introvabile sul totale richiesto dalle piccole e medie imprese con queste competenze). A seguire si trova il Friuli-Venezia Giulia (59,3%), e poi ancora Umbria (57,7%), Veneto (56,9%), Liguria (56,2%).