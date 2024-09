Pil Italia, l'Ocse alza le stime del 2024 a +0,8%: nel 2025 +1,1%

Il Pil dell'Italia dovrebbe crescere dello 0,8% nel 2024 (contro l'1% del 2023) per poi risalire all'1,1% nel 2025; è quanto emerge dalle Prospettive economiche intermedie dell'Ocse pubblicate oggi a Parigi. Nella zona euro, la crescita del Pil dovrebbe raggiungere lo 0,7% nel 2024 e l'1,3% nel 2025. Sempre secondo l'Ocse, l'attività europea verrà sostenuta dalla "ripresa dei redditi reali e da un miglioramento della disponibilità del credito". In Cina, la crescita dovrebbe invece calare al 4,9 % nel 2024 e al 4,5% nel 2025. ''L'inflazione dovrebbe tornare all'obiettivo prefissato in gran parte dei Paesi del G20 entro fine 2025", si legge ancora nel documento. Nelle economie del G20, precisa l'Ocse, ''l'inflazione globale dovrebbe così passare dal 5,4% nel 2024 al 3,3% nel 2025".

"Roma deve continuare a essere prudente"

Dal punto di vista della crescita ''l'Italia sta facendo piuttosto bene, 0,8% quest'anno, 1,1% l'anno prossimo, quindi vicina al potenziale" ma Roma deve continuare ad essere ''prudente'' in materia di bilancio e conti pubblici, ha commentato il capoeconomista dell'Ocse Alvaro Santos Pereira, durante le conferenza stampa di presentazione delle Prospettive economiche intermedie Ocse a Parigi. "Sulle politiche di bilancio - ha chiarito - è molto importante continuare ad essere efficaci nella spesa pubblica, meno esenzioni, nonché aumentare la forchetta fiscale. Questo è essenziale per l'avvenire".