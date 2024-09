Prezzo biglietti aerei, come risparmiare: in quali giorni prenotare

Introduzione

Di martedì e di mercoledì gli aerei in Europa volano, mediamente, più vuoti. Il Corriere dell Sera è stato in grado di rivelare come variano le prenotazioni e gli imbarchi dei viaggiatori ogni 24 ore, analizzando documenti interni - e riservati - di una decina di aviolinee, tradizionali e low cost, che poi sono stati incrociati con quelli di alcuni aeroporti italiani.

Emerge che lunedì e venerdì sono i giorni con il maggior numero di partenze previste (oltre 12 mila). Il sabato e l’accoppiata martedì-mercoledì sono quelli con meno voli programmati. Per i vettori tradizionali, inoltre, il sabato registra marcatamente il picco minimo. La curva dei movimenti risale domenica. E queste oscillazioni hanno un impatto anche sui prezzi dei biglietti: un volo di andata tocca il suo prezzo più basso il martedì e il mercoledì. Mentre quelli più alti mediamente - eventi sporti, concerti ecc. a parte - sono il venerdì e il lunedì