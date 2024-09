Valditara annuncia il buono scuola per la paritaria: cos’è

Introduzione

Il ministro dell’Istruzione ha argomentato la sua posizione citando l’articolo 30 della Costituzione, che sancisce il diritto-dovere dei genitori di istruire, educare e formare i propri figli. Le opposizioni hanno contestato la sua decisione.

Il bonus scuola 2024/25 viene chiamato anche bonus libri o voucher scuola e rappresenta un aiuto economico pensato per le famiglie in difficoltà con figli studenti. Punta a sostenere il diritto allo studio e a offrire buoni per l'acquisto dei libri scolastici e varia da regione a regione.