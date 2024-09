Lagarde: "Coraggio? La Bce non è soggetta a pressioni politiche"

Il botta e risposta

"Abbiamo una linea di base, esamineremo tutti i dati, abbiamo molti dati ed esercizi di proiezione, riceviamo anche dati intermedi e esaminiamo tutto e se c'è un cambiamento significativo rispetto alla linea di base lo valutiamo", ha proseguito Lagarde, in merito all'idea di alcuni governatori secondo cui ci vorrebbe un deterioramento significativo dell'economia per accelerare sulla riduzione del costo del denaro.

Arriva la replica del ministro degli Esteri Antonio Tajani: "La Bce deve essere indipendente ma rivendico il diritto di commentare le sue scelte". "Io non ho offeso nessuno, dire che ci vuole più coraggio non è un offesa ma il mio era un incoraggiamento. Continuo a rivendicare il mio diritto a fare osservazioni critiche sulle scelte della Bce. Non voglio influenzarle ma ho il diritto di commentarle", ha detto Tajani, al termine dei lavori della Giornata dello Sport italiano nel mondo. "Sono per la riforma della Bce che non può essere solo la guardiana dell'inflazione ma deve trasformarsi - ha aggiunto - in una vera banca centrale in grado di governare la moneta per sostenere l'economia reale che è quella che crea l'occupazione".