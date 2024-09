Brexit, perché i lavoratori stranieri potrebbero guadagnare di più

Introduzione

Una legge introdotta dal governo conservatore di Rishi Sunak ha fissato a 38.700 sterline la soglia minima di entrate per chi dall'estero intende stabilirsi nel Regno Unito. In alcuni settori dove c'è maggiore carenza di manodopera, i datori di lavoro potrebbero essere costretti a pagare gli stranieri di più dei dipendenti locali.

Tra le filiere produttive più in sofferenza spicca quello della carne con la penuria di addetti alla macellazione e il rischio di dover aumentare le importazioni. Il sindacato British Meat Processors Association sul piede di guerra: “La norma potrebbe dare adito a cause legali per la parità retributiva da parte dei lavoratori del Regno Unito”.