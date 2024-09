Casa, impianti green e sgravi per i meno abbienti: i nuovi incentivi

Introduzione

In vista della manovra 2025, il governo si appresta a rivedere le agevolazioni fiscali sulle opere edilizie. Come ribadito dalla premier Giorgia Meloni al Forum di Cernobbio, l’obiettivo è porre fine ai "bonus a pioggia". Secondo il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (Pniec) all’orizzonte si profila una “riforma generale delle detrazioni fiscali che superi l’attuale frammentazione verso un approccio integrato”.

Sullo sfondo restano gli obiettivi indicati dalla direttiva europea sulle Case Green, che prevede di tagliare entro il 2030 il 16% dei consumi degli edifici residenziali. Il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin: “Investimenti per l’efficientamento energetico siano fuori dal Patto di Stabilità”. E rilancia il Ddl sul nucleare entro l'anno