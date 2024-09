Introduzione

Secondo uno studio presentato a Linkontro, evento sul largo consumo promosso dal gruppo Nielsen (Niq), in dieci anni la quota di nuclei italiani con figli piccoli calerà dell’11% a fronte di un aumento di coppie mature senza prole. A pesare sulla natalità è soprattutto la prospettiva di una diminuzione di reddito rispetto a chi non ha figli.

Come rileva l'Ufficio studi della Confederazione generale italiana dell’artigianato (Cgia), il calo demografico insieme al progressivo invecchiamento della popolazione causeranno una contrazione del numero di persone in età lavorativa (tra i 15 e i 64 anni): entro il 2034 saranno l’8,8% in meno con ripercussioni sulla produttività.