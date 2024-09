Volkswagen annuncia possibili chiusure impianti e tagli posti lavoro

Il gruppo Volkswagen ha annunciato che non esclude più la chiusura di stabilimenti e licenziamenti forzati in Germania, nel quadro di un programma di riduzione dei costi del principale marchio del gruppo. La direzione dell'azienda automobilistica ha dichiarato che annullerà un accordo di lunga data con i lavoratori del Paese europeo che escludeva i licenziamenti non concordati fino alla fine del 2029. L'accordo è in vigore dal 1994. Nel mirino del management in particolare una delle grandi fabbriche tedesche e uno stabilimento di componentistica giudicati "obsoleti" per i piani del gruppo. Si tratterebbe della prima chiusura di un impianto tedesco negli 87 anni di storia del marchio Volkswagen. L'azienda ha dichiarato che i dirigenti ritengono che il marchio debba essere ristrutturato in modo completo e che gli attuali sforzi per ridurre la forza lavoro attraverso modelli di pensionamento anticipato e incentivi a uscite volontarie non saranno sufficienti a raggiungere gli obiettivi di riduzione. “Nella situazione attuale, non si può escludere la chiusura degli impianti di produzione di veicoli e componenti se non si interviene rapidamente”, ha commentato Volkswagen.