Lavoratori della Pa si ammalano più dei privati (ma guariscono prima)

Introduzione

Secondo la Cgia di Mestre che ha analizzato i dati Inps, si tratta di una tendenza storica che trova un’ulteriore conferma anche nelle statistiche relative alle assenze per malattia degli ultimi 7 anni. Sia nel pubblico che nel privato il picco minimo di assenze per malattia si verifica durante i mesi estivi (luglio-settembre), mentre la soglia massima viene quasi sempre raggiunta in pieno inverno (gennaio-marzo).

La regione dove i lavoratori sono più cagionevoli è la Calabria; chi si è ammalato è rimasto a casa mediamente 15,3 giorni (9,6 giorni l'assenza dei dipendenti pubblici e 18,8 quella degli occupati nel privato). Praticamente il doppio di quanto registrato in Emilia Romagna e in Veneto che, invece, hanno entrambe 7,8 giornate medie di malattia.