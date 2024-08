Bitcoin, nell’ultimo anno i cripto-milionari sono aumentati del 95%

Introduzione

Secondo un report di New World Wealth e Henley & Partners, il numero di coloro che si sono arricchiti nel mondo grazie alle criptovalute è quasi raddoppiato, grazie alla crescita degli Etf sul bitcoin e di altri asset. Attualmente nel mondo sono 172.300 le persone che detengono oltre un milione di dollari in criptovalute. E sono 325 coloro che possiedono 100 milioni di dollari o più e 28 i miliardari.

A dominare la classifica, per il terzo anno consecutivo, è Changpeng Zhao, il fondatore ed ex CEO della borsa di criptovalute Binance, che ha un valore stimato di 33 miliardi di dollari e ha visto la sua ricchezza crescere di 10,5 miliardi di dollari nell’ultimo anno, nonostante la multa di 50 milioni ricevuta negli Stati Uniti per riciclaggio di denaro.

A seguire ci sono Brian Armstrong, il cofondatore di Coinbase, che ha una ricchezza con un valore stimato di 11 miliardi di dollari; Giancarlo Devasini, direttore finanziario di Tether, e Michael Saylor, cofondatore di MicroStrategy