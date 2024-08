Tassa di soggiorno viene riscossa solo da 1 Comune su 5. Attese novità

Introduzione

A settembre la revisione della tassa sarà al centro di un confronto tra governo e Comuni. Gli ultimi dati, intanto, elaborati in un report del Centro Studi Enti Locali, certificano che a incassare l'imposta sono "solo" 1.268 Comuni su 5.730 che potrebbero farlo.

A guadagnare di più con la tassa sono soprattutto le grandi città turistiche, come Roma, Firenze e Milano. Ma - se si guarda agli abitanti - la classifica cambia e a guadagnare il gradino più alto del podio è Corvara in Badia in Alto Adige